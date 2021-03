Land setzt Stipendienprogramm für freie Künstler fort

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Stipendienprogramm des Landes für Künstler in der Corona-Krise wird fortgesetzt. 90 Millionen Euro würden dafür zur Verfügung gestellt, teilte die Landesregierung am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Stipendien sollen von April bis September dauern und freischaffende, professionell arbeitende Künstler unterstützen. Für insgesamt 15 000 Stipendien sollen je 6000 Euro zur Verfügung stehen. «Die Pandemie stellt freie Künstlerinnen und Künstler auch nach mehr als einem Jahr immer noch vor extreme Herausforderungen», erklärte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

Von dpa