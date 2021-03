Waldohreule an A2 gerettet: Verängstigtes Tier wohlauf

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hat eine kleine Waldohreule an der Autobahn 2 bei Bad Salzuflen (Ostwestfalen) gerettet. Nach einem Hinweis eines Autofahrers fand der Straßenwärter das verängstigte und lethargisch wirkende Tier am Rande einer Fahrbahn. Vorsichtig habe er die kleine Eule in einen Pappkarton gesetzt und zum Tierpark Herford gebracht, teilte Autobahn Westfalen am Donnerstag mit. Nach ersten Untersuchungen ist die Eule nicht verletzt, müsse aber einige Tage aufgepäppelt werden. «Nach einer Fortbildung in Sachen Verkehrserziehung» könne sie dann wieder freigelassen werden, hieß es.

Von dpa