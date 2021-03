Nicht ins Training eingestiegen seien vor dem Spiel in Sandhausen am Samstag (13 Uhr) zudem die Offensivspieler Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha. Sicher fehlen wird den Rheinländern gegen seinen Ex-Club Außenstürmer Thomas Pledl, der am vergangenen Sonntag beim 3:1 am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg eine schwere Verletzung des linken Knies erlitten hatte.

Rösler warnte zudem vor dem Tabellen-17.: «Sie sind nach ihrem dritten Trainerwechsel sehr stabil geworden.» Sandhausen stresse seine Gegner mit Pressing «unheimlich».

Düsseldorf würde mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten seine Chancen im Aufstiegsrennen wahren. Die Fortuna ist derzeit Siebter mit vier Punkten Rückstand auf den Hamburger SV auf Rang drei.

