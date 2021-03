Düsseldorf soll neues Opernhaus bekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Opernhaus soll neu gebaut werden. Das kündigte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Donnerstag an. Der Neubau solle noch in dieser Wahlperiode auf den Weg gebracht oder begonnen werden. Die neue Oper müsse zentral liegen und dürfe nicht nur abends geöffnet sein. «Wir brauchen eine Oper, die für viele Menschen in der Stadt zugänglich ist», sagte Keller bei der Vorstellung von Konzepten für den Neubau. Geplant sei eine breite Bürgerbeteiligung.

Von dpa