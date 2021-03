FDP plant Wahlversammlung mit bis zu 400 Delegierten im März

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische FDP plant am 21. März unter strengen Hygiene-Auflagen ihre Landeswahlversammlung mit bis zu 400 Delegierten in Präsenz. Bei der Versammlung in den Westfalenhallen Dortmund werde die Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September aufgestellt, teilte die FDP am Donnerstag in Düsseldorf mit. Teilnehmer müssten vor Ort und vor Betreten der Halle einen Schnelltest machen, medizinische Masken tragen und Abstand halten. Auch die Delegiertentische sollen 1,50 Meter Abstand zueinander haben.

Von dpa