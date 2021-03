Laumann: Umfassende Lockerungen in Altenheimen

Düsseldorf (dpa) - Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat umfassende Lockerungen für die Altenheime in Nordrhein-Westfalen nach der breit angelegten Impfaktion und dem deutlichen Rückgang der Corona-Infektionen in diesen Einrichtungen angekündigt. Die strenge Maskenpflicht in den Altenheimen werde aufgehoben, sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf. Möglich seien auch wieder gemeinschaftliche Aktivitäten wie Singen, Gottesdienste, Basteln oder Kochen. Bewohner dürften auch wieder zusammen essen.

Von dpa