Mordkommission ermittelt nach Schlägerei in U-Bahn-Station

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Schlägerei auf der Rolltreppe einer U-Bahn-Station in Gelsenkirchen ermittelt eine Mordkommission. Man gehe dem Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes nach, teilten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Mittwochabend mit. Bei der «körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Gelsenkirchenern» im Stadtteil Schalke sei einer der beteiligten Männer am Nachmittag schwer verletzt worden.