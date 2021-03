NRW-Verfassungsgerichtshof: Verfahren mehr als verdoppelt

Münster (dpa/lnw) - Am Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 217 Verfahren eingegangen. Damit hat sich die Zahl der Eingänge im Vergleich zu 2019 (96) mehr als verdoppelt, wie der Gerichtshof am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2017 waren 17 Verfahren in Münster aufgelaufen, 2018 nur 6. Laut Mitteilung liegt der Grund des massiven Anstiegs in der seit 1. Januar 2019 möglichen Individualverfassungsbeschwerde.

Von dpa