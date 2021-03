Eurowings sieht sprunghaften Buchungsanstieg für den Sommer

Berlin/Frankfurt (dpa) - Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings stellt sich nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie auf kräftige Zuwächse ein. «Ich sehe einen sprunghaften Anstieg der Buchungen, der uns jetzt für den Frühsommer und Sommer ins Haus steht», sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch in einer Videokonferenz anlässlich der Tourismusmesse ITB, die in diesem Jahr nur online stattfindet. Zu Ostern will er das Flugangebot im Vergleich zu jetzt mehr als verdoppeln. In der heißen Jahreszeit will die Airline voraussichtlich wieder 80 ihrer noch 100 Flugzeuge in die Luft bringen.

Von dpa