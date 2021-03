Mit Betrugsmaschen: Seniorin um Schmuck gebracht

Köln (dpa/lnw) - Mit einer Kombination der Betrugsmaschen «Enkeltrick» und «falscher Polizist» haben Telefonbetrüger eine Seniorin in Köln um ihre Wertsachen gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich zunächst eine Anruferin als Tochter der Frau ausgegeben und behauptet, sie sei wegen eines Grundstückskaufs in einer finanziellen Notlage. Die 78-Jährige glaubte das jedoch nicht und legte auf. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Polizist, der vorgab, das Gespräch mitgehört zu haben und die Seniorin um Unterstützung bat, damit die Betrügerin gefasst werden könne.

Von dpa