Senioren um 145 000 Euro betrogen: Fast sechs Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat am Mittwoch einen «falschen Polizisten» wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges in zwei Fällen zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Als Mitglied einer internationalen Bande, deren Hintermänner in der Türkei sitzen, hatte der 33 Jahre alte Angeklagte laut Urteil mitgeholfen, zwei Bonner Senioren um insgesamt 145 000 Euro zu betrügen.

Von dpa