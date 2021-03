Acht Haftbefehle: Betrüger in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Betrüger, gegen den acht Haftbefehle vorlagen, ist am Mittwoch in Gelsenkirchen festgenommen worden. Die Polizei konnte den Mann am Morgen nach entsprechenden Hinweisen in einer Wohnung stellen. Sechs der Haftbefehle gegen den 55-Jährigen bestehen zur Strafvollstreckung - nachdem er Strafen wegen Diebstahls oder Betrugs entweder nicht bezahlt hatte oder nicht angetreten war, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gehe um einen Gesamtumfang von drei Jahren und neun Monaten. Laut Polizei liegen außerdem noch zwei Untersuchungshaftbefehle gegen den Mann vor.

Von dpa