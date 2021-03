Sensationsfund: Konservierte Wrackteile verlassen Schleswig

Schleswig (dpa/lno) - Nach zehn Jahren haben die Restauratoren in Schleswig die Konservierungsarbeiten an den Resten eines mehrere Hundert Jahre alten Schiffswracks beendet. Die Planken, Spanten und anderen Teile des Plattbodenschiffes, das 2009 bei Deichbauarbeiten in Düsseldorf gefunden worden war, wurden am Mittwoch von einer Kunstspedition von Schleswig zurück nach Düsseldorf gebracht. Experten hatten die Entdeckung damals als Sensation eingestuft.

Von dpa