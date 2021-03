Landtag: SPD und Grüne wollen Chancengleichheit von Frauen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Opposition aus SPD und Grünen will den Frauenanteil im nordrhein-westfälischen Landtag steigern und Parität mit Männern per Gesetz erreichen. Trotz Rückschlägen bei solchen Vorstößen in anderen Bundesländern halten die beiden Fraktionen an ihrem Entwurf für ein Paritätsgesetz für NRW fest. Demnach sollen Landeswahllisten der Parteien künftig abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. «Gleichberechtigung ist kein Selbstläufer und kommt auch nicht von allein», sagte Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul am Mittwoch.

Von dpa