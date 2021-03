Zehn Flaschen im Rucksack: Polizei stoppt Champagnerdieb

Bielefeld (dpa/lnw) - Einen Champagnerdieb mit zehn Flaschen des edlen Tropfens im Rucksack hat die Polizei in Bielefeld gestellt. Der 20-Jährige habe die hochwertige Ware in einem Supermarkt mitgehen lassen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Demnach beobachtete ein Mitarbeiter am Dienstagmittag, wie der Mann die Flaschen in seinem Rucksack verstaute. Die verständigte Polizei stoppte den 20-Jährigen nach dem Diebstahl. «Sein mitgeführtes Bargeld reichte bei weitem nicht für den hohen dreistelligen Kaufbetrag aus», hieß es.

Von dpa