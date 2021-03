Westspiel-Verkauf: Jetzt noch drei Bieter im Rennen

Über den faktischen Gewinn der Casinos sage das nichts aus, so das Finanzministerium. Das Betriebsergebnis hänge vom künftigen Besitzer ab und ob dieser weitere Spielbanken eröffnet - was möglich wäre. Die «Rheinische Post» berichtete am Mittwoch mit Bezug auf ein Papier aus dem April 2020, dass bis 2035 nach Abzug der Gewinnabgabe an den Staat rund 219 Millionen Euro hängen bleiben könnten.

