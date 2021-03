Wetter in Nordrhein-Westfalen wird stürmisch

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den kommenden Tagen wird es stürmisch in Nordrhein-Westfalen. Bereits am Mittwochnachmittag nimmt der Wind zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Donnerstag seien dann verbreitet Sturmböen, teils auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Es soll schauern, auch vereinzelte Gewitter mit Orkanböen soll es geben.

Von dpa