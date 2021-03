Spekulationen über Rose-Nachfolge: Gerüchte um Rangnick

Mönchengladbach (dpa) - Die Spekulationen über die Nachfolge von Marco Rose als Trainer von Borussia Mönchengladbach halten an. Nach Informationen der «Sport Bild» (Mittwoch) ist eine weitere Arbeit von Oliver Glasner als Trainer beim VfL Wolfsburg trotz Vertrags bis 2022 «äußerst unrealistisch». Der 46 Jahre alte Österreicher, der eine Ausstiegsklausel besitzen soll, sei daher ein möglicher Kandidat in Mönchengladbach. Dort verlässt Rose den Bundesligisten nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund - per Ausstiegsklausel.

Von dpa