Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Zahl der Verkehrstoten zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ein Rekord-Tief ab. Darauf deuten die bereits veröffentlichten unbereinigten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hin. Die bereinigte aktuelle Verkehrsunfallstatistik für NRW wird am heutigen Mittwoch in Düsseldorf von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vorgestellt.

Nach den vorläufigen Zahlen starben im vergangenen Jahr auf NRW-Straßen 430 Menschen - so wenige wie noch nie seit 1953. Wegen der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 auf deutschen Straßen allerdings deutlich weniger Kilometer zurückgelegt als im Jahr davor. Die Zahl der Schwerverletzten ging 2020 im Vorjahresvergleich in NRW laut Bundesamt um gut ein Zehntel auf 12 110 zurück.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-753964/2