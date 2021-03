Spezialeinheit nimmt drei mutmaßliche Drogendealer fest

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Spezialeinheit der Polizei hat auf dem Parkplatz eines Discounters in Düsseldorf drei mutmaßliche Drogendealer aus Bremen und Bergisch Gladbach festgenommen. Dabei wurden über sieben Kilogramm Marihuana beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Dienstag. Zwei 27 und 41 Jahre alte Männer aus Bremen waren nach Düsseldorf gereist und hatten sich dort mit einem 30-Jährigen aus Bergisch Gladbach getroffen. Nach einem Tipp waren sie von Ermittlern beobachtet worden. Bei Durchsuchungen in Bremen und Bergisch Gladbach wurden weitere eineinhalb Kilo Cannabis entdeckt.

Von dpa