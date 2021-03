Drei Autoinsassen sterben bei Unfall mit Lkws auf A44

Bad Wünnenberg (dpa/lnw) - Drei Insassen eines Autos sind bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen an einem Stauende auf der A44 in Ostwestfalen-Lippe ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Pkw mit spanischer Zulassung am Dienstagmittag zwischen Lastwagen eingeklemmt. Auf Fotos von dem Unfallort sind unzählige Trümmerteile auf der Fahrbahn und ein völlig deformiertes Wrack zu sehen. Die Polizei bestätigte am Abend Angaben der Feuerwehr zu den drei Toten. Außerdem wurden drei Lkw-Fahrer verletzt, die ins Krankenhaus kamen, wie die Feuerwehr zuvor mitteilte. Die A44 war in Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Lichtenau auch am Abend weiter voll gesperrt.

Von dpa