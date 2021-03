«Wir sehen in einer Drohnen-Show eine zukunftsweisende Alternative zum klassischen Feuerwerk. Andere große Städte wie Singapur und Shanghai haben mit LED-Drohnen, die am Nachthimmel spektakuläre Bilder und Lichteffekte erzeugen, bereits tolle Erfahrungen gemacht», so CDU-Vizefraktionschef Andreas Hartnigk.

«Wir wollen die Chance nutzen, den Abend und die Silvesternacht in der Düsseldorfer Altstadt insgesamt attraktiver, unterhaltsamer und auch sicherer zu machen», so Grünen-Ratsfrau Annette Klinke. Am 18. März soll der Stadtrat entscheiden, ob die Verwaltung ein Konzept entwickeln und Sicherheitsfragen klären soll.

