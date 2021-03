Prozess um Racheaktion eines Clans gestartet: Opfer fehlt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Prozess um die blutige Rache eines Familienclans ist in Düsseldorf das mutmaßliche Opfer nicht erschienen. Der Mann soll als Verräter ins Visier des Clans geraten sein, der ihn in einen Düsseldorfer Nachtclub gelockt und dort schwer verletzt haben soll. Der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen schwerer, gefährlicher Körperverletzung begann am Dienstag dennoch am Landgericht.

Von dpa