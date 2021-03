OVG bestätigt Maskenpflicht auch für Grundschüler

Nach Ansicht der Richter habe das Land nach der Öffnung der Grundschulen mit Präsenzunterricht auf die erhöhte Infektionsgefahr durch leichter übertragbarere Virusvarianten reagieren wollen. Außerdem sieht das OVG keine Gesundheitsgefährdung von Grundschulkindern durch das Tragen auch von medizinischen Masken.

Noch anhängig am OVG sind mehrere Klagen von Schülern für und gegen den Präsenzunterricht. Diese Fragen will das OVG spätestens in der nächsten Woche klären.

Nach sechs Wochen Distanzunterricht waren am 22. Februar mehr als 800 000 Schüler in NRW unter verschärften Schutzvorkehrungen in die Klassen zurückgekehrt. Allerdings galt das nur für Grund- und Förderschüler sowie Schüler aus Abschlussklassen und Berufskollegs.

