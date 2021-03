Frank Kramer: Löw hat «überragenden Job» gemacht

In der jüngsten Zeit habe es bei der Nationalmannschaft einen großen Umbruch gegeben. «Man sollte so fair sein, diese Arbeit über so viele Jahre auf diesem Topniveau anzuerkennen», sagte Kramer, der zwischen 2016 und 2019 beim DFB die U18, U19 und U20 betreut hatte. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Dienstag mit, dass Löw sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer aufgibt.

