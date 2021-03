Watzke, Großer Respekt vor Löw: «Hat Großartiges geleistet»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Verdienste des scheidenden Fußball-Bundestrainers Joachim Löw hervorgehoben. «Löw hat in seiner Zeit als Bundestrainer Großartiges für den deutschen Fußball geleistet», sagte Watzke am Dienstag in einer Reaktion auf Löws Ankündigung, im Sommer nach der Europameisterschaft als Bundestrainer aufzuhören.

Von dpa