«Jerusalema Challenge» im Krankenhaus: Einigung über Gebühr

Hamm (dpa/lnw) - Nach einem der ersten und erfolgreichsten Videos zur sogenannten «Jerusalema Challenge» in Nordrhein-Westfalen hat sich auch die St. Barbara-Klinik in Hamm mit dem Label Warner Music über die Lizenzgebühren geeinigt. Man sei von selbst an die Musikfirma herangetreten und habe sich mit dem Konzern «zu unserer Zufriedenheit» einigen können, so eine Kliniksprecherin am Dienstag.

Von dpa