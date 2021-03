NRW-Minister verlangt programmatische Erneuerung der CDU

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat mit Blick auf das Wahljahr 2021 eine programmatische Erneuerung der CDU gefordert. «Dem einen oder anderen in der Union, der sich zum Jahreswechsel noch selbstsicher in den Berliner Sesseln der Macht fläzte, sollte es langsam dämmern: Dieses Wahljahr wird kein Spaziergang», schrieb Wüst in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer «Rheinische Post».

Von dpa