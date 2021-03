Weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster erwartet

Münster (dpa) - Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht in der westfälischen Stadt am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) ein weiteres Urteil. Verantworten muss sich ein 27-jähriger Mann aus Aachen wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an verschiedenen Orten. Darunter ist auch der Ziehsohn des im Hauptprozess angeklagten IT-Technikers aus Münster.

Von dpa