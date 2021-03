Kerze im Schlafzimmer setzt Wohnung in Brand: Strafverfahren

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Eine Kerze im Schlafzimmer eines Hausbewohners hat den folgenschweren Brand vom Wochenende in Heiligenhaus ausgelöst, bei dem ein 77-jähriger Mann schwer und fünf weitere Bewohner leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Montag nach der Untersuchung der Brandstelle mit. Gegen den 77-jährigen Inhaber der Erdgeschosswohnung sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet worden. Er soll die Kerze nachts in seinem Schlafzimmer vergessen haben.