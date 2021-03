Stark gestiegen ist dagegen die Computerkriminalität, auch Taschendiebstähle, die häusliche Gewalt und der Betrug an älteren Menschen schnellten empor. Verdoppelt haben sich die Fälle von Kinderpornografie, was der intensiveren Aufklärung in diesem Bereich geschuldet sei. «Da passiert nicht mehr, wir finden nur mehr», sagte Reul.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-736445/2