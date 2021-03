Öffnung des Einzelhandels: «Fühlt sich an wie Neueröffnung»

Essen (dpa/lnw) - Aufatmen im Einzelhandel: Nach fast drei Monaten coronabedingter Schließung haben am Montagvormittag viele Geschäfte wieder ihre Türen geöffnet. «Das fühlt sich echt an wie eine Neueröffnung», sagte etwa Lydia Ostwald (49), Filialleiterin der Modekette Sinn in Essen.