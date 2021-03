Bericht: Leverkusen an Marvin Friedrich interessiert

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist einem Medienbericht zufolge an Innenverteidiger Marvin Friedrich von Liga-Konkurrent Union Berlin interessiert. Der 25-Jährige, der in der Jugend des FC Schalke 04 groß wurde, zeigt für das Überraschungsteam aus der Hauptstadt in dieser Saison überwiegend starke Leistungen und hat sich offenbar auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt. Sein Vertrag läuft bis 2022. Friedrichs Schwester Melissa spielt schon seit 2016 für die Bundesliga-Frauen von Bayer.

Von dpa