Holzkohlegrill in Wohnung: Verletzte durch Kohlenmonoxid

Bottrop (dpa/lnw) - Durch einen Holzkohlegrill haben in einer Wohnung in Bottrop fünf Menschen Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagabend alarmiert worden, weil eine Person zusammengebrochen war, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die vier Bewohner der betroffenen Wohnung seien in eine Spezialklinik gebracht worden. Alle seien zu dem Zeitpunkt wieder bei Bewusstsein gewesen. Eine Nachbarin, die sich am Abend ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde demnach vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Von dpa