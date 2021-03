Füchse Berlin zittern sich zum Sieg bei TuSEM Essen

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben ihren Abwärtstrend in der Handball-Bundesliga gestoppt. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen die Berliner am Sonntag vor leeren Rängen beim Tabellenvorletzten TuSEM Essen mit 24:23 (15:11). Die Füchse boten aber vor allem in der zweiten Hälfte eine schwache Partie, eroberten in der Tabelle trotzdem Platz fünf zurück. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg uns Valter Chrintz mit je vier Toren.

Von dpa