Wolkig mit Aussicht auf Sturm

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt bewölkt und wird stürmisch. Auf das sonnige Wochenende folgen am Montag dichte Bewölkung und vereinzelte Regenschauer, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Im Bergland könne es am Montagmorgen und in der Nacht auf Dienstag schneien. In weiten Teilen des Landes bleiben die Temperaturen allerdings auch nachts im positiven Bereich. Am Montag kann es tagsüber bis zu acht, am Dienstag bis zu neun Grad geben.

Von dpa