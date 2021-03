Weiterer Fall von Geflügelpest in Ostwestfalen bestätigt

Bereits am Donnerstag hatte das Friedrich-Loeffler-Institut als zuständige Behörde das hochansteckende Vogelgrippe-Virus (Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8) sowohl bei inzwischen getöteten 20 000 Enten in einem Mastbetrieb in Versmold (Kreis Gütersloh) als auch in einer Hobbyhaltung im Kreis Paderborn nachgewiesen, nachdem die Krankheit dort unter den Tieren ausgebrochen war.

