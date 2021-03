Hersteller ruft Mandelkerne wegen Blausäure-Gefahr zurück

München (dpa) - Der Hersteller Clasen hat Mandelkerne zurückgerufen. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich einzelne Bittermandeln in den Packungen befinden können», teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Samstag mit. Das in Bittermandeln enthaltende Amygdalin setze bei der Verdauung Blausäure frei und könne Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen und Erbrechen auslösen. Die Mandelkerne wurden in Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Von dpa