Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken hat nach vier Siegen in Serie in der 3. Fußball-Liga einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 2:2 (1:1) am Samstag gegen den KFC Uerdingen musste sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok nur mit einem Punkt zufrieden geben. Für die Uerdinger war es der erste Punktgewinn nach zuvor drei Niederlagen.

Von dpa