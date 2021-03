Nettetal (dpa/lnw) - Ein Rennradfahrer ist in Nettetal im Kreis Viersen bei einem Zusammenprall mit einem parkenden Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitagnachmittag aus bisher unbekanntem Grund gegen ein am Fahrbahnrand stehendes Auto. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Von dpa