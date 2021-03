Erfolg im Abstiegskampf: Zwickau besiegt SC Verl souverän

Dem FSV gelang ein optimaler Start in die Partie. Schon nach 24 Sekunden traf Miatke nach einem Pass von Morris Schröter per Flachschuss zur 1:0-Führung. Die Sachsen attackierten die Gäste danach weiter früh im Spielaufbau und provozierten somit viele Ballverluste. In der 27. Minute erhöhte König auf 2:0. Nachdem Manfred Starke mit einem Kopfball an Verls Torwart Robin Brüseke gescheitert war, staubte der Stürmer aus Nahdistanz ab.

Auch nach dem Seitenwechsel agierte das Enochs-Team konzentriert und hielt Verl weit vom eigenen Tor fern. Der eingewechselte Drinkuth schloss einen Konter in der 64. Minute zum 3:0-Endstand ab. Die Gäste erspielten sich bis zum Abpfiff zwar 14 Eckbälle, FSV-Torwart Johannes Brinkies musste aber nur selten eingreifen.

