Kreis Wesel impft erste Kita-Beschäftigte: Test für Öffnung

Alpen/Wesel (dpa/lnw) - Der Kreis Wesel hat sich am Freitag mit einem Probelauf auf die ab Montag (8. März) geplanten Corona-Impfungen für Lehrer, Kitapersonal und Polizisten vorbereitet. In Alpen am Niederrhein wurde Kita-Erzieherinnen und -Erzieher aus zwölf Einrichtungen der Astrazeneca-Impfstoff gespritzt, wie der Kreis mitteilte. 130 Beschäftigte sollten nach den Planungen den Impfschutz bekommen. Dabei sei der Betrieb einer mobilen Impfeinheit mit eigenem Behandlungsraum geübt worden. Der Kreis will damit seine Impfkapazitäten ausweiten.

Von dpa