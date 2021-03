Reumütiger Dieb gibt Jesusfigur an Pfarrer zurück

Möhnesee-Körbecke (dpa) - Ein reumütiger Dieb hat eine zuvor aus einer Kirche in Möhnesee (Kreis Soest) gestohlene wertvolle Jesusfigur nach einigen Tagen wieder persönlich an den Pfarrer der Gemeinde zurückgegeben. «Er kam vorbei, hat geklingelt und die Figur unter seiner Kapuzenjacke hervorgezogen», sagte Pastor Ludger Eilebrecht von der Gemeinde «Zum Guten Hirten Möhnesee» am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.