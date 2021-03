An Warnstreiks beteiligten sich 14 500 Metaller in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Warnstreiks unter Corona-Bedingungen in der Metall- und Elektroindustrie haben sich nach Gewerkschaftsangaben seit dem vergangenen Dienstag rund 14 500 Beschäftigte beteiligt. «Die IG Metall ist auch in komplizierten Zeiten kampffähig«, sagte NRW-Bezirksleiter Knut Giesler am Freitag. «Ob bei einer Kundgebung im Autokino, bei Frühschlussaktionen, späterem Schichtbeginn oder in Videokonferenz-Warnstreiks im Homeoffice – der Unmut der Metallerinnen und Metaller über die Arbeitgeber in dieser Tarifrunde wurde mehr als deutlich.»