OVG stoppt Einbaupflicht von intelligenten Stromzählern

Münster (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat eine Verpflichtung zum Einbau von intelligenten Stromzählern vorerst gestoppt. Laut OVG ist eine Verfügung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn voraussichtlich rechtswidrig, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Das BSI hatte festgestellt, dass es technisch möglich ist, Messstellen für Stromverbrauch und -erzeugung mit intelligenten Messsystemen, sogenannten Smart-Metern, auszurüsten. Damit können Daten digital verschlüsselt empfangen und gesendet werden.

