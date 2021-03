Kramer vor Trainer-Debüt: «Absolut intakte Mannschaft»

Bielefeld (dpa) - Frank Kramer geht mit Zuversicht in sein Debüt als Cheftrainer von Armina Bielefeld. «Ich habe eine absolut intakte Mannschaft übernommen», sagte der 48 Jahre Fußball-Lehrer vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Union Berlin mit Verweis auf die positiven Eindrücke in seinen ersten Trainingstagen. Die beiden Heimspiele gegen die Eisernen und drei Tage später gegen Bremen sollen dem Bundesligisten auf einen Nichtabstiegsplatz verhelfen. «Es geht darum, möglichst viele Siege einzufahren, und das fängt gegen Union an. Für uns ist jede Treppe wichtig, und wenn wir sie auslassen, kommen wir nicht weiter», kommentierte der Coach.

Von dpa