32-Jährige in Monheim getötet: Verdächtiger festgenommen

Monheim (dpa/lnw) - Eine 32-jährige Frau ist in einer Wohnung in Monheim getötet worden. Der 35 Jahre alte Mieter sei als dringend tatverdächtig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Düsseldorf mit. Nach bisherigen Ermittlungen starb das Opfer durch stumpfe Gewalteinwirkung. Als die Rettungskräfte am Donnerstagabend an der Wohnung eintrafen, konnten sie der Frau nicht mehr helfen. Der stark angetrunkene Verdächtige sei ebenfalls verletzt gewesen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In welchem Verhältnis er zu dem Opfer stand, sei noch unklar.

Von dpa