Mönchengladbach kann Rückspiel in Manchester austragen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach kann das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City in England austragen. Das bestätigte Sportdirektor Max Eberl am Freitag. Nach intensivem Austausch mit dem Gesundheitsamt sei gewährleistet, dass die Mannschaft nach der Rückkehr wegen der Corona-Pandemie nicht in Quarantäne muss und der Bundesliga-Spielbetrieb nicht gefährdet werde. «Wir können unser Spiel danach beim FC Schalke 04 austragen», sagte Eberl. Das Hinspiel hatten die Gladbacher wegen der Einreisebeschränkungen aus Großbritannien in Budapest austragen müssen und mit 0:2 verloren.

Von dpa