Personalnot in Gladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach muss im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) definitiv auf Christoph Kramer verzichten. Zudem könnten auch Jonas Hofmann und Breel Embolo im West-Duell ausfallen. Mittelfeldspieler Kramer ist am Freitag im Training umgeknickt und wird nicht rechtzeitig fit für das Spiel. Hofmann, der sich im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verletzte, und Embolo plagen muskuläre Probleme, über einen Einsatz wird jeweils kurzfristig entschieden, teilte Trainer Marco Rose am Freitag mit. Nicht dabei ist auch Mannschaftskapitän Lars Stindl, der wegen einer Gelbsperre fehlt.