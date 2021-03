Union gegen neuen Arminia-Coach gefordert

Im Hinspiel hatte Union mit 5:0 gegen die Arminia den höchsten Sieg in der jungen Bundesliga-Vereinsgeschichte eingefahren. «So einfach werden sie es uns nicht mehr machen», sagte Fischer. Zumal der Trainerwechsel von Uwe Neuhaus zu Frank Kramer beim Gegner sicher zu einigen Veränderungen führen wird. «Wir wissen nicht genau, was uns erwartet», sagte Fischer: «Es ist nicht ganz so einfach, gegen so einen Gegner.» Ein neuer Trainer komme auch immer mit neuen Ideen.

«In erster Linie gilt es, auf uns zu schauen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe und es gilt, erfolgreich zu sein», sagte Fischer. Denn obwohl Union 16 Punkte Vorsprung auf Bielefeld und damit die Abstiegszone hat, sei das Ziel Klassenerhalt noch nicht geschafft. In Bielefeld müssen die Berliner ohne die verletzten Christopher Lenz, Taiwo Awoniyi, Anthony Ujah und Sheraldo Becker auskommen. Grischa Prömel, der beim jüngsten 1:1 gegen Hoffenheim angeschlagen vom Platz musste, steht dagegen zur Verfügung.

